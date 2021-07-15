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В Беларуси уменьшилось количество наличных денег в обращении

15.07.2021 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Широкая денежная масса, которая подразумевает под собой наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июля текущего года составила 49,477 млрд рублей. По сравнению с 1 июня текущего года этот показатель снизился на 0,6 %, сообщает БелТА.



При этом объем наличных денег в обороте за июнь увеличился до 4,317 млрд рублей (на 2,8 %).

Национальный банк также уведомил о том, что переводные депозиты увеличились на 6,8 % и составили 6,164 млрд рублей. Депозиты физических лиц выросли на 9,5 % и по состоянию на 1 июля 2021 г. составили 3,064 млрд рублей, а юрлиц — на 4,1 % (до 3,099 млрд рублей).

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне 20,026 млрд рублей и за июнь увеличилась на 2,7 %.

Объем ценных бумаг, которые банки выпустили вне банковского оборота в национальной валюте, за июнь вырос на 5,7 % и составил 1,67 млрд рублей.

Рублевая денежная масса за прошлый месяц увеличилась на 2,9 % и по состоянию на 1 июля составила 21,696 млрд рублей. Однако снизились на 3,3 % депозиты в иностранной валюте, составив 26,325 млрд рублей.
 
 
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Широкая денежная масса, которая подразумевает под собой наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июля текущего года...
 
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