В Беларуси уменьшилось количество наличных денег в обращении









При этом объем наличных денег в обороте за июнь увеличился до 4,317 млрд рублей (на 2,8 %).





Национальный банк также уведомил о том, что переводные депозиты увеличились на 6,8 % и составили 6,164 млрд рублей. Депозиты физических лиц выросли на 9,5 % и по состоянию на 1 июля 2021 г. составили 3,064 млрд рублей, а юрлиц — на 4,1 % (до 3,099 млрд рублей).





Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне 20,026 млрд рублей и за июнь увеличилась на 2,7 %.





Объем ценных бумаг, которые банки выпустили вне банковского оборота в национальной валюте, за июнь вырос на 5,7 % и составил 1,67 млрд рублей.





Рублевая денежная масса за прошлый месяц увеличилась на 2,9 % и по состоянию на 1 июля составила 21,696 млрд рублей. Однако снизились на 3,3 % депозиты в иностранной валюте, составив 26,325 млрд рублей.