Витебчанина наказали двумя годами лишения свободы за оскорбление Лукашенко

Прокуратура Витебска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя областного центра, которому инкриминировано публичное оскорбление президента, судей и иных представителей власти.





Согласно материалам дела мужчина с 1 февраля по 17 марта в Витебске с использованием учетной записи в социальной сети «Одноклассники» разместил с мобильного телефона оскорбительные комментарии к публикациям о представителях власти страны, сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Суд Октябрьского района Витебска назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Заявленные исковые требования о материальном возмещении морального вреда в сумме 12,5 тыс. рублей удовлетворены в пользу потерпевших в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.