В ЮАР начались протесты после вынесения приговора экс-президенту. Погибли более 70 человек

Источник материала: СТВ

Новости ЮАР. Южно-Африканская Республика во власти толпы. На фоне массовых беспорядков, грабежей и погромов в армию призывают резервистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в стране начались после вынесения приговора экс-президенту. За уклонение от дачи показаний по делу о коррупции его посадили на 15 месяцев. По мнению экспертов, арест бывшего лидера – лишь формальный повод, реальная причина беспорядков – крайне тяжелая экономическая ситуация в стране.





Сейчас в городах процветают вандализм и мародерство. Демонстранты грабят и поджигают торговые центры и предприятия, громят заправки и уничтожают автомобили. С 13 июля на улицах дежурит армия. За неделю беспорядков погибли более 70 человек, свыше 1 200 задержаны.