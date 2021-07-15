ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЮАР начались протесты после вынесения приговора экс-президенту. Погибли более 70 человек

15.07.2021 17:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости ЮАР. Южно-Африканская Республика во власти толпы. На фоне массовых беспорядков, грабежей и погромов в армию призывают резервистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в стране начались после вынесения приговора экс-президенту. За уклонение от дачи показаний по делу о коррупции его посадили на 15 месяцев. По мнению экспертов, арест бывшего лидера – лишь формальный повод, реальная причина беспорядков – крайне тяжелая экономическая ситуация в стране.

В ЮАР начались протесты после вынесения приговора экс-президенту. Погибли более 70 человек

Сейчас в городах процветают вандализм и мародерство. Демонстранты грабят и поджигают торговые центры и предприятия, громят заправки и уничтожают автомобили. С 13 июля на улицах дежурит армия. За неделю беспорядков погибли более 70 человек, свыше 1 200 задержаны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости ЮАР. Южно-Африканская Республика во власти толпы. На фоне массовых беспорядков, грабежей и погромов в армию призывают резервистов, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси вносятся поправки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by