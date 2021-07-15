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В законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси вносятся поправки

15.07.2021 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя вносятся поправки. Среди них и закон «О чрезвычайном положении», основанием для введения которого является наличие беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако ранее не было определено, что именно считается таковыми. Сейчас же конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Соответствующий закон подписал Александр Лукашенко.

 
 
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Новости Беларуси. В законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя вносятся поправки. Среди них и закон «О чрезвычайном положении», основанием...
 
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