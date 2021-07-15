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Белорусский союз женщин высказался против санкций в отношении Беларуси. Собрали более 50 тысяч подписей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 50 тысяч белорусских женщин поставили свои подписи в обращении организациям мира против введения санкций в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский союз женщин в настоящее время является самым массовым женским объединением, в котором состоят более 140 тысяч человек.
Объединение с тревогой и возмущением воспринимает непрекращающееся политическое и экономическое давление на Беларусь. Союз женщин выступает за мир, стабильность, безопасность и спокойную жизнь в стране. Его деятельность нацелена на сплочение общества.
Светлана Ситникова, первый заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин»:
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Белорусский союз женщин высказался против санкций в отношении Беларуси. Собрали более 50 тысяч подписей
Новости Беларуси. Более 50 тысяч белорусских женщин поставили свои подписи в обращении организациям мира против введения санкций в отношении нашей страны,...
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