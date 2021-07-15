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Обвиняемым по «делу TUT.BY» продлили срок содержания под стражей
15.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Еще на два месяца.
Некоторым обвиняемым по «делу TUT.BY» вручили постановление о продлении содержания под стражей еще на два месяца. Судя по всему, всем фигурантам продлевают и не изменяют меру пресечения, сообщает
15 сотрудников TUT.BY находятся в следственных изоляторах или под домашним арестом. Их ознакомили с постановлением о продлении срока содержания под стражей до четырех месяцев, то есть по 18 сентября 2021 года.
Напомним, что сотрудники ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и других компаний, включая генерального директора ООО Людмилу Чекину, главного редактора TUT.BY Марину Золотову, журналиста Елену Толкачеву и другие были задержаны18 мая.
Кроме того, была задержана культуролог Юлия Чернявская, вдова Юрия Зиссера. Все были задержаны в рамках уголовного дела о неуплате налогов, возбужденного ДФР КГК.
Информации об уголовном деле против сотрудников ведущего новостного издания страны до сих пор практически нет. С момента последних официальных комментариев прошло уже почти два месяца.
Следствие взяло подписки о неразглашении с адвокатов задержанных (ничего нельзя сообщать даже родным). Правозащитники признали обвиняемых по «делу TUT.BY» политзаключенными.
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