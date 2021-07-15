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Крупнейшим поставщиком бензола в Россию стал белорусский «Нафтан»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Нафтан» стал крупнейшим поставщиком бензола в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После того как с российского рынка по техническим причинам временно ушел крупнейший казахстанский НПЗ, свободное место занял белорусский производитель. Новополоцкий завод только за первые полгода отгрузил на российский рынок 9 тысяч тонн бензола.
Дело в том, что в Казахстане крупные НПЗ вошли в график плановых ремонтов, поэтому завод в Атырау переключился на производство топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок. Сокращение поставок было компенсировано ростом отгрузок продукта из Беларуси и Украины.
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Новости Беларуси. «Нафтан» стал крупнейшим поставщиком бензола в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После того как с российского рынка по...
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