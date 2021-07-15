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Оазис на 10 сотках. Жительница Крупского района превратила участок в деревне в цветочный рай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Декоративные корзины, клумбы с десятками цветов, необычные скульптуры и растения. Так выглядит усадьба Валентины Кожановской из Крупского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Женщина любит работать на земле и свое хобби превратила в настоящее искусство. Не раз становилась победительницей конкурса на лучшее ветеранское подворье. В гости к ней приезжают как на экскурсию.
Ольга Власовец, корреспондент:
Преображением своего приусадебного участка женщина занимается давно. Выращивание цветов и создание интересных композиций – хобби, которое дает силы и энергию двигаться дальше.
Валентина Кожановкая:
Понятно, что уход за своим участком, особенно за цветами – дело трудоемкое, особенно в сезон. Работа на земле занимает все свободное время. Но когда она видит результаты своего труда, усталость проходит.
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Новости Беларуси. Декоративные корзины, клумбы с десятками цветов, необычные скульптуры и растения. Так выглядит усадьба Валентины Кожановской из Крупского...
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