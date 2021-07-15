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Переводить деньги из России в Беларусь стало проще
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальная российская платежная система «Мир» запустила трансграничные переводы на карты системы «Белкарт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются «Миром».
Благодаря межсистемной интеграции с «Белкарт» можно не только оплачивать покупки и услуги, снимать наличные, но и выполнять трансграничные переводы по номеру карты. Таким образом, для перевода средств больше не нужны реквизиты счета или другие данные. Выполнить операцию можно в дистанционных каналах обслуживания банков без очередей и лишних контактов, что в последнее время весьма актуально.
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Новости Беларуси. Национальная российская платежная система «Мир» запустила трансграничные переводы на карты системы «Белкарт», сообщили в программе Новости «24...
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