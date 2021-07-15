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Нашествие божьих коровок. Почему эти насекомые заполонили морские побережья Украины

15.07.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В южных областях Украины отметили необычную активность божьих коровок, насекомые размножились в таком количестве, что это мешает отдыху курортников. Об этом 14 июля сообщило "BBC News Україна".




Жительница Херсона Анастасия Друсинова во время отдыха в поселке Железный Порт Херсонской области увидела несколько насекомых в море и решила спасти их, но потом поняла, что волны усеяны красными жучками. По ее словам, насекомые были везде: по всему пляжу и в воде.

Отдыхающие рассказали журналистам, пишет Гордон, что укусы божьих коровок оказались довольно болезненными, бывает, что насекомые садятся на людей стаями.

Божьи коровки атаковали также и Мариуполь Донецкой области. Они сотнями собираются у берега и досаждают отдыхающим, "спастись можно только бегством", сообщил 9 июля сайт 0629.com.ua.

Энтомолог мариупольского городского филиала Донецкого лабораторного центра Людмила Доценко сообщила, что божьи коровки не являются кровососущими насекомыми и поэтому не могут передавать инфекции.

В комментарии  "BBC News Україна" энтомолог Руслан Мишустин рассказал, что из-за повышенной влажности в этом году выросла популяция тли, которой питаются божьи коровки. Этим объясняется рост их численности. Ища, чем еще поживиться, они начали мигрировать.

По словам специалиста, стаи насекомых перелетают, затем садятся на море, где не тонут, их прибоем выносит на побережье.

Мишустин отметил, что укусы божьих коровок не опасны для человека, исключение составляют случаи, когда у человека есть аллергия на слюну насекомого.

Ученый подчеркнул, что большое распространение божьих коровок – не уникальное явление. Такие случаи уже были отмечены в Украине. Одна из причин нашествия насекомых – большое количество зерновых убрали сразу, оставив божьих коровок без еды.

 
 
 
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В южных областях Украины отметили необычную активность божьих коровок, насекомые размножились в таком количестве, что это мешает отдыху курортников. Об этом 14...
 
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