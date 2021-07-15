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С обыском пришли в офис "Говори Правду"
Источник материала: Партизан
В соцсетях сообщают, что в офисе «Говори Правду» проходит обыск.
лидеры движения Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев (архивное фото).
Информацию об обыске @euroradio подтвердил сопредседатель организации, кандидат в президенты на выборах-2020 Андрей Дмитриев.
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В соцсетях сообщают, что в офисе «Говори Правду» проходит обыск.
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