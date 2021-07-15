Умер известный российский музыкант Петр Мамонов









Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у музыканта начали отказывать почки. Якобы у него продолжает расти почечная недостаточность.





Его состояние было настолько плохим, что врачи даже не рассматривали вариант попробовать вывести его из искусственной комы.





Он попал в больницу в Коммунарке (Москва), где лечат ациентов с коронавиусом, 27 июня.



Актеру и музыканту, сооснователю рок-группы «Звуки Му» было 70 лет.



