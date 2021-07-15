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Умер известный российский музыкант Петр Мамонов
Источник материала: Партизан
В четверг вечером стало известно о смерти артиста и музыкант Петра Мамонова. Об этом сообщила его жена.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у музыканта начали отказывать почки. Якобы у него продолжает расти почечная недостаточность.
Его состояние было настолько плохим, что врачи даже не рассматривали вариант попробовать вывести его из искусственной комы.
Он попал в больницу в Коммунарке (Москва), где лечат ациентов с коронавиусом, 27 июня.
Актеру и музыканту, сооснователю рок-группы «Звуки Му» было 70 лет.
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В четверг вечером стало известно о смерти артиста и музыкант Петра Мамонова. Об этом сообщила его жена.
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