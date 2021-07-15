Москва не стала душить Беларусь ценами на газ

Одним из итогов переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 13 июля в Санкт-Петербурге стала договоренность о цене поставляемого в Беларусь российского газа — в 2022 году она останется на уровне 2021-го. И такой вариант эксперты называют приемлемым компромиссом.





Сейчас Беларусь платит за российский газ 128,5 доллара за тысячу кубометров. Договоренность о такой стоимости была достигнута между белорусскими властями и «Газпромом» в декабре 2020 года.

Тогда, комментируя соглашение, Лукашенко заявил, что цена на голубое топливо «могла бы быть более справедливой». Он поднимал этот вопрос, когда на фоне вызванного пандемией кризиса и падения цен на нефть устремились вниз и цены на газ в Европе: в тот период, как говорил Лукашенко, Беларусь платила России за газ в два раза больше, чем Германия .

Но теперь ситуация кардинально изменилась. И Москве, наоборот, было бы выгоднее проиндексировать стоимость поставок. Ведь сейчас Европа платит за газ почти в 3–3,5 раза больше, чем наша страна.

«Газпром» продает газ белорусскому посреднику — ПО «Белтопгаз» — по 128,5 доллара, а тот перепродает конечным потребителям уже с наценкой — от 215 до 270 долларов за тысячу кубометров. Очевидно, что «Газпром» сам хотел бы получать маржу при реализации газа на внутреннем рынке, но захотят ли пойти на это белорусские власти — большой вопрос.

Как считает эксперт в энергетической сфере Татьяна Манёнок, объявленные договоренности о цене газа для Беларуси на следующий год могут свидетельствовать о том, что запуск единого рынка энергоносителей вновь откладывается.

Ранее белорусский посол в России Владимир Семашко заявлял, что общий рынок газа заработает с 1 января 2022 года. На практике это означало бы, что Минск смог бы закупать газ по внутрироссийским ценам.

«Возможно, белорусская сторона задумалась о том, что за такую низкую цену придется платить чем-то еще. Понимание возможных последствий более глубокой интеграции в том числе и в газовой сфере вынудило белорусские власти скорректировать свои ожидания относительно цен на газ в следующем году», — предположила Манёнок.

С другой стороны, на фоне растущих цен в Европе, которые сегодня уже превысили 400 долларов, цены на газ для Беларуси можно считать привлекательными, уверена эксперт.

«Еще весной прошлого года газ стоил значительно дешевле, а в некоторые месяцы на хабе цена опускалась до 40-45 долларов за тысячу кубометров. Сейчас же рост произошел в разы, потому что идет оживление экономики, стоит необычайно жаркая погода, которая способствует потреблению электричества и т.д.», — отметила Манёнок.

К тому же, подчеркнула она, «это самые низкие цены на газ в СНГ». «Растут цены в мире и Европе, а в Беларуси они остаются стабильными, поэтому Беларусь вроде как ничего и не выиграла, но с другой стороны ничего и не проиграла в этой сфере», — считает эксперт.

С таким мнением согласна академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

«Что касается цены на газ, это, несомненно, позитивное решение. Да, это не совсем то, чего Беларусь добивалась еще год назад, когда власти хотели такие же цены, как для Смоленской области, но учитывая, что сейчас цены на газ достаточно высокие, это неплохое решение для Беларуси», — считает аналитик.

Кроме того, по ее мнению, плюсы еще и в том, что «уже есть определенность в этом вопросе, и решение не затянется до последнего момента, как было в последние годы».

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