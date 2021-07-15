ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»?

15.07.2021 18:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.

С самого утра город окутан праздничной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – каждая городская площадь и улица предлагает гостям свою яркую программу.

С подробностями Виктор Пралич.

Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»?

Виктор Пралич, корреспондент СТВ:
Витебск уже второй день живет фестивалем. Мы сейчас находимся около главной сценической площадки. В Летнем амфитеатре проходит репетиция вечернего гала-концерта. Мы здесь уже видели таких звезд, как Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Николай Басков.

Громко сегодня в прямом смысле слова и на площади Победы. Там проходит IV Международный фестиваль-конкурс барабанщиц и мажореток. Всего около 30 коллективов со всей Беларуси, а также гости из России. Вот что сказали участницы этого конкурса.

Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»?

Мария Шестель, участница ансамбля мажореток Барановичского дома культуры:
Очень напоминает атмосферу былых соревнований мажореточных, очень весело, очень классно. Волнение, конечно, присутствовало, но мы все выложились и справились на 100 %.

Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»?

Виктор Пралич:
Музыкальная жизнь кипит. Но самым долгожданным событием сегодня станет торжественная церемония открытия юбилейного, 30-го фестиваля искусств «Славянский базар».

Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»?

Читайте также:

Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»

Димаш Кудайберген: я очень люблю Витебск и «‎Славянский базар». Я неимоверно счастлив здесь находиться

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 15.07.2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by