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Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.
С самого утра город окутан праздничной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – каждая городская площадь и улица предлагает гостям свою яркую программу.
Виктор Пралич, корреспондент СТВ:
Громко сегодня в прямом смысле слова и на площади Победы. Там проходит IV Международный фестиваль-конкурс барабанщиц и мажореток. Всего около 30 коллективов со всей Беларуси, а также гости из России. Вот что сказали участницы этого конкурса.
Мария Шестель, участница ансамбля мажореток Барановичского дома культуры:
Виктор Пралич:
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Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»?
Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в...
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