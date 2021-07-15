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В офисе «Говори правду» проходит обыск
Источник материала: UDF
Лидеры движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич. Фото: Facebook Андрея Дмитриева
— Да, в офисе проходит обыск. Пока больше ничего не могу сказать, ко и на каком основании его проводит. Знаю, что в данный момент там находится Татьяна Короткевич, — рассказал Андрей Дмитриев.
Ранее стало известно, что Минюст пришел с внеплановой проверкой в РИПОО «Говори правду». В списке — требования предоставить сотни документов до 14 июля. Уведомление о заказном письме пришло 13 июля.
«Говори правду»
«Говори правду» — белорусская общественная организация. Ей предшествовала кампания с аналогичным названием, начатая в 2010 году и поддержанная рядом общественных деятелей.
Первоначально лидером «Говори правду» стал поэт Владимир Некляев, который затем в качестве кандидата участвовал в президентских выборах 2010 года. В 2015 году в выборах приняла участие Татьяна Короткевич, в 2020 году — Андрей Дмитриев.
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Минюст пришел с внеплановой проверкой в РИПОО «Говори правду».
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