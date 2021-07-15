ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В офисе «Говори правду» проходит обыск

15.07.2021 18:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В офисе «Говори правду» проходит обыск
Лидеры движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич. Фото: Facebook Андрея Дмитриева
Силовики 15 июля пришли с обыском в движение «Говори правду». Информацию об этом подтвердил Zerkalo.io один из лидеров движения Андрей Дмитриев.

— Да, в офисе проходит обыск. Пока больше ничего не могу сказать, ко и на каком основании его проводит. Знаю, что в данный момент там находится Татьяна Короткевич, — рассказал Андрей Дмитриев.

Ранее стало известно, что Минюст пришел с внеплановой проверкой в РИПОО «Говори правду». В списке — требования предоставить сотни документов до 14 июля. Уведомление о заказном письме пришло 13 июля.

«Говори правду»


«Говори правду» — белорусская общественная организация. Ей предшествовала кампания с аналогичным названием, начатая в 2010 году и поддержанная рядом общественных деятелей.

Первоначально лидером «Говори правду» стал поэт Владимир Некляев, который затем в качестве кандидата участвовал в президентских выборах 2010 года. В 2015 году в выборах приняла участие Татьяна Короткевич, в 2020 году — Андрей Дмитриев.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минюст пришел с внеплановой проверкой в РИПОО «Говори правду».
 
Новости дня
Новости разные
 
У офіс «Гавары праўду» і «Таварыства беларускай мовы» прыйшлі сілавікі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by