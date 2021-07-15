Худеем по правилам, или Как быстро похудеть без диет и изнуряющих тренировок

Источник материала: БT

По данным ВОЗ, каждый третий человек в мире страдает от лишних килограммов, что негативно сказывается не только на внешности, но и на здоровье. Под удар попадают сердечно-сосудистая, пищеварительная, эндокринологическая системы. Поэтому большинство людей с ожирением имеют проблемы с давлением, высоким уровнем глюкозы, холестерина в крови. О том, как грамотно победить ненавистные килограммы и не навредить своему здоровью, читайте в нашей статье.

Многие люди в погоне за быстрыми результатами изнуряют себя жесткими диетами, длительными голоданиями, непосильными тренировками. Только положительного результата добиться не удается. У некоторых получается ограничивать себя в еде, но все это временно. После срывы, заедания без чувства меры - и килограммы возвращаются. А потом вновь строгие диеты - замкнутый круг и бесконечная борьба!

Основные принципы похудения

Залог успешного похудения - в правильном и комплексном подходе. Берите на заметку наши советы и избавляйтесь от лишних килограммов с удовольствием и пользой для здоровья.

Совет 1: забудьте о длительном голодании

Организму для нормального функционирования нужны белки, жиры и углеводы. Отказываться от еды на несколько дней и больше - все равно, что подвергать стрессу организм. Головные боли, головокружения, упадок сил, депрессия - это лишь видимые проявления длительного голодания. Но то, что происходит внутри организма, наносит серьезный вред неподготовленному человеку.







Если запасы жиров и глюкозы в виде гликогена в организме есть, то белков нет. А без них будет разрушаться мышечная ткань, нарушится гормональный фон и в целом пострадает качество жизни.

Совет 2: питайтесь правильно

Соблюдайте баланс между белками, жирами и углеводами. Классическое соотношение - 1:1:4. Если хотя бы одного из этих компонентов не хватает, просыпается чувство голода. Белки не дают быстро расщепиться углеводам, за счет этого человек получает долгую энергию. А углеводы - настоящие помощники в усвоении белка.







Не спешите отказываться от жира во время еды, иначе следующий прием пищи не заставит себя долго ждать. Жир дает ощущение сытости и хорошо утоляет голод.

Совет 3: следите за кратностью питания

Трехразовое питание с несколькими перекусами - залог правильного и эффективного похудения. И, конечно же, соблюдение водного баланса. Выпивать нужно не менее 1 л чистой воды ежедневно.







Специалисты советуют пить воду перед едой, это и вправду снижает аппетит и подготавливает организм к правильному перевариванию пищи.

Совет 4: не забывайте о физической активности

Самая лучшая жиросжигающая тренировка - это кардиотренировка, то есть обычная прогулка, ходьба со скандинавскими палками, игра в бадминтон, теннис, волейбол.







Чтобы кардиотренировка приносила желаемый эффект, она должна длиться не менее 40 минут. В неделю таких тренировок должно быть три-четыре.

Помните, похудеть - это не только поменять свой рацион, пить достаточное количество воды, заниматься физическими упражнениями, но еще и изменить свой образ жизни и мышления. Тогда все обязательно получится!





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