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Лукашенко подписал новый закон, армия будет бороться с "массовыми беспорядками"

15.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал закон "Об изменениях законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщает его пресс-служба. Им вносятся изменения в законы "О чрезвычайном положении", "О военном положении" и "О Вооруженных силах".


Военный на позиции / @modmilby​

В законе "О чрезвычайном положении" определено, что именно считается "беспорядками", которые являются основанием для его введения: попытки насильственного изменения конституционного строя, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, захват или присвоение власти, межнациональные и межконфессиональные конфликты, передает Еврорадио.

"С учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году" уточняется перечень "возможных чрезвычайных мер и временных ограничений". Например, может приостанавливаться выпуск и распространение продукции СМИ (включая иностранную), ограничиваться доступ к интернет-ресурсам, будет особый характер аккредитации журналистов и т.д.

Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения за счет включения в их число военизированных организаций (МЧС, СК, ДФР, Госкомитет судебных экспертиз). Они теперь будут иметь и задачи по "пресечению беспорядков".

Привлечение Вооруженных сил к борьбе с протестами теперь закреплено законодательно. Перед ними стоят задачи "с учетом полученного практического опыта" борьбы с терроризмом, охраны общественной безопасности, "прекращения массовых беспорядков", обеспечения безопасности определенных охраняемых лиц и объектов.
 
 
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Александр Лукашенко подписал закон "Об изменениях законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщает его пресс-служба. Им вносятся...
 
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