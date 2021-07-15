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В "Говори правду", ТБМ и других проходят обыски
Источник материала: Партизан
Как сообщает ТК Белсата, в офисе "Говори правду" сейчас находится экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич. Другие подробности обыска незивестны.
Хотя догадаться не сложно. "Говори правду" попала под зачистку так же, как и другие "вредные" НГО, проверку деятельности которых ведет Минюст.
Напомним, что "Говори правду" всегда выступала сторонником стратегии малых дел и за сотрудничество с властями.
Как сообщает Телеграм-канал Весны, сегодня во второй половине дня силовики также пришли в общественное объединение "Акт". А также к руководителям организации "Гражданский форум" Мргарите Савицкой и Игорю Никитину.
Обыск также проходит в Таварыстве беларускай мовы.
Напомним, что правоохранители еще никак не прокомментировали шквал обысков и арестов в НГО.
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Как сообщает ТК Белсата, в офисе "Говори правду" сейчас находится экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич. Другие подробности обыска незивестны.
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