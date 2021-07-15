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В "Говори правду", ТБМ и других проходят обыски

15.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает ТК Белсата, в офисе "Говори правду" сейчас находится экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич. Другие подробности обыска незивестны.

В "Говори правду", ТБМ и других проходят обыски
Хотя догадаться не сложно. "Говори правду" попала под зачистку так же, как и другие "вредные" НГО, проверку деятельности которых ведет Минюст.

Напомним, что "Говори правду" всегда выступала сторонником стратегии малых дел и за сотрудничество с властями.  

Как сообщает Телеграм-канал Весны, сегодня во второй половине дня силовики также пришли в общественное объединение "Акт". А также к руководителям организации "Гражданский форум" Мргарите Савицкой и Игорю Никитину. 

Обыск также проходит в Таварыстве беларускай мовы.

Напомним, что правоохранители еще никак не прокомментировали шквал обысков и арестов в НГО.
 
 
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Как сообщает ТК Белсата, в офисе "Говори правду" сейчас находится экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич. Другие подробности обыска незивестны.
 
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