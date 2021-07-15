Гродненскую «Рембыттехнику» купили минчане. Здание пытались продать два года









сообщает «Вечерний Гродно». Так как других участников не было, здание перешло к нему за стартовую цену 1,8 миллиона рублей с доплатой 5% от нее. Известно, пишет ru.hrodna.life, что новым владельцем стали бизнесмены из На торги явился только один участник,«Вечерний Гродно». Так как других участников не было, здание перешло к нему за стартовую цену 1,8 миллиона рублей с доплатой 5% от нее. Известно,ru.hrodna.life, что новым владельцем стали бизнесмены из Минска . Что там будет, пока неизвестно.





В 2018 году предприятие по оказанию бытовых услуг «Рембыттехника» перешло в собственность сети химчисток ОАО «Чайка». Уже в начале 2019 года комплекс зданий по переулку Виленский, 16 — восемь капитальных строений, в том числе и бывшую «Рембыттехнику», — попытались продать на открытых торгах за стартовую цену 2,28 миллионов рублей. Покупателя не нашлось. В апреле 2019 года стало известно, что здания купила частная гродненская компания за 1,82 миллиона рублей. Летом же она отказалась от покупки. В 2020 здание надеялись переделать под офисы для IT-компании.







