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Гродненскую «Рембыттехнику» купили минчане. Здание пытались продать два года
Источник материала: Партизан
Комплекс зданий «Рембыттехники» наконец купили на аукционе 13 июля за почти 1,9 миллиона рублей.
На торги явился только один участник,
В 2018 году предприятие по оказанию бытовых услуг «Рембыттехника» перешло в собственность сети химчисток ОАО «Чайка». Уже в начале 2019 года комплекс зданий по переулку Виленский, 16 — восемь капитальных строений, в том числе и бывшую «Рембыттехнику», — попытались продать на открытых торгах за стартовую цену 2,28 миллионов рублей. Покупателя не нашлось. В апреле 2019 года стало известно, что здания купила частная гродненская компания за 1,82 миллиона рублей. Летом же она отказалась от покупки. В 2020 здание надеялись переделать под офисы для IT-компании.
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Комплекс зданий «Рембыттехники» наконец купили на аукционе 13 июля за почти 1,9 миллиона рублей.
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