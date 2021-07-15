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Алёна Родовская: бизнес годами наживался на том, чтобы в нашей стране не было нормального внутреннего туризма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская:
Внутренний туризм сейчас – это модно, и это, пожалуй, впервые. За все эти годы наш Президент сделал то, что никто не смог сделать после развала Советского Союза – вытащил целую отрасль внутреннего туризма из болота. И теперь о нем не говорит только ленивый.
Алена Родовская:
Есть такое понятие – культурный код человека. Это про то, что рано или поздно мы стремимся туда – к своим истокам. Туда, где все начиналось. Потому что в сердце каждого рано или поздно просыпается необъяснимое желание стать ближе к природе: вдохнуть запах леса, увидеть вековые ели, слушать пение птиц и пить чай из самого обычного чайника, просто чай с сорванной мелиссой и мятой. А еще побродить по этнической деревне и послушать интересные рассказы экскурсовода. Этот код проявляется в традициях и действиях.
Я была настолько впечатлена, что эфире ток-шоу «Будни» с Алексеем Дзермантом мы продолжили обсуждать эту тему. Он сказал: современные традиции и «Славянского базара», и фестиваля в Александрии – это традиции суверенной Беларуси. Мы видим, насколько отличается подход к искусству и красоте у европейцев и у славян.
Алексей Дзермант, философ, публицист и политолог:
Алена Родовская:
Вот с этого все начинается – с момента осознания, что эти города не просто точки на карте, что все мы часть чего-то единого и большого, под одним флагом и с одной судьбой. Из такой ментальности рождается все. Потому что настоящий патриотизм, в первую очередь, про любовь. А любовь рождается из чувства близости со своей малой родиной. Из понимания, что ты не один и что все вокруг свое.
Алена Родовская:
Мы готовы принимать людей с разными ценностями, главное, чтобы они уважали наши традиции и закон. Я хочу, чтобы Беларусь была красивой не только по природе. Нам надо учиться делать себе самим комфортно и красиво. Наша земля – земля для свободных, добрых, честных людей. Это делает нас теми, кто мы есть на самом деле. Это наш культурный код нации, который невозможно стереть из памяти.
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Алёна Родовская: бизнес годами наживался на том, чтобы в нашей стране не было нормального внутреннего туризма
Новости Беларуси. Ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Родовская: 15 июля...
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