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Житель Гродно задержан за оскорбления Президента и госслужащих, угрозы расправой над милиционерами

15.07.2021 19:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно задержан за оскорбления Президента и госслужащих, угрозы расправой над милиционерами. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники гродненского управления ГУБОПиК установили 37-летнего многодетного водителя-международника, который оказался причастным к преступлениям. Мужчина с прошлого года являлся участником чатов в деструктивных Telegram-каналах, в которых неоднократно размещал негативные комментарии в адрес должностных лиц и правоохранителей, призывал к насилию над ними", - рассказали в МВД.

В квартире задержанного были обнаружены дымовые шашки, пиротехника, газовые баллончики, лазеры, которые он намеревался использовать против людей в погонах.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовные дела за оскорбления Президента Беларуси и должностных лиц. По фактам разжигания социальной вражды и угрозы применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел проводится проверка.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовные дела за оскорбления Президента Беларуси и должностных лиц.
 
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