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Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков

15.07.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Олегович Васильков умер в возрасте 62 лет.

Валерий Васильков. Фото: РСК «МиГ»


Главный конструктор новейших модификаций перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет, пишет Лента.Ру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолетостроительную корпорацию (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

«К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», — отметили в РСК.

Российский истребитель МиГ-31 регулярно перехватывает иностранные самолеты-разведчики. Так, в июне МиГ-31 встретил самолет патрульной авиации ВВС США у границ России — над Баренцевым морем. В мае Миг-31 перехватил самолет-разведчик США над Чукотским морем. В том же месяце сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ в учебном бою поразил летательный аппарат условного противника, проникшего в воздушное пространство страны для сбора разведданных.
 
 
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Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Олегович Васильков умер в возрасте 62 лет.
 
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