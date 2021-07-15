Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков

Валерий Васильков. Фото: РСК «МиГ»









пишет Лента.Ру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолетостроительную корпорацию (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Главный конструктор новейших модификаций перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет,Лента.Ру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолетостроительную корпорацию (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).





«К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», — отметили в РСК.





Российский истребитель МиГ-31 регулярно перехватывает иностранные самолеты-разведчики. Так, в июне МиГ-31 встретил самолет патрульной авиации ВВС США у границ России — над Баренцевым морем. В мае Миг-31 перехватил самолет-разведчик США над Чукотским морем. В том же месяце сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ в учебном бою поразил летательный аппарат условного противника, проникшего в воздушное пространство страны для сбора разведданных.