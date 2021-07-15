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В ТБМ завершился обыск

15.07.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В офисе ТБМ в Минске завершился обыск, вся оргтехника изъята.


Иллюстративное фото

Об этом в соцсетях сообщила Елена Анисим. Связь с ней отсутствует.

Вчера ТБМ должно было подать документы (оригиналы!), касающиеся регистрации и деятельности организации за последние три года. Первая часть документов (более 70 страниц) вчера заказным письмом отправилась в Министерство юстиции.

Но ситуации осложняется тем, что у организации по базе данных свыше 6 тысяч членов, несколько десятков зарегистрированных структур. Подать на каждую сведения по юридическим адресам... Вдобавок, бухгалтерские документы, которые мы никак не можем предоставить ввиду того, что Ольга Ракович (она же - главбух Нашей нивы, -- Прим.), которая нам помогает с оплатой после смерти нашего главного бухгалтера, сейчас задержана вместе со всеми документами. 

«Очевидно, что гражданское общество хотят вывести за пределы правового поля. Но ТБМ уже свыше 30 лет существует и работает. И мы будем работать и впредь в своей стране», - отметила Елена Анисим.
 
Теги: Минск
 
 
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В офисе ТБМ в Минске завершился обыск, вся оргтехника изъята.
 
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