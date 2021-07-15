Минюст вынес предупреждение Белорусской ассоциации журналистов

Министерство юстиции вынесло письменное предупреждение ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ). Соответствующее письмо организация получила 15 июля, сообщает ее пресс-служба.





В документе говорится, что БАЖ не представила все затребованные ранее документы. Кроме того, у министерства возникли вопросы к договорам для юридических адресов некоторых филиалов организации. Минюст предписал принять меры по устранению нарушения и проинформировать об этом 16 июля — уже завтра, передает БелаПАН .

«Примечательно, что само предупреждение вынесено заместителем министра Сергеем Калиновским 8 июля. На конверте стоит штамп отправки 9 июля, — отметили в БАЖ. — Однако трекинг заказных писем "Белпочты" указывает, что письмо было принято от отправителя 13 июля — за день до атаки на офис организации».

Как отметили в БАЖ, сегодня представители организации попытались попасть в свой офис, но он опечатан печатью МВД.

16 июля БАЖ намерена проинформировать Минюст о том, что у сотрудников нет доступа к уставным документам, печати организации и договорам аренды, о которых говорится в предупреждении.

«Представители администрации офисного здания рассказали, что обыск проводили следователи при поддержке СОБРа», — сообщили в организации.

14 июля в Минске и других городах проведено не менее 30 обысков в офисах правозащитных и общественных организаций, политических партий и других структур, а также по месту жительства правозащитников и общественных активистов. Обыск прошел в том числе в офисе БАЖ.

16 февраля уже проходили обыски в офисе БАЖ, у председателя организации Андрея Бастунца и его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева. Тогда силовики приходили в офисы и квартиры десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране. Как впоследствии сообщил СК, обыски были проведены в рамках расследования дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

10 марта Андрей Бастунец был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках этого дела. В присутствии руководителя БАЖ был проведен осмотр изъятого 16 февраля сейфа организации. 12 марта Следственный комитет разблокировал опечатанный после обыска офис БАЖ. 15 марта был снят арест с банковского счета БАЖ, днем позже следователи вернули сейф с уставом и печатью организации.

24 марта допросили в Следственном комитете Горецкого. Он давал показания в качестве свидетеля в рамках дела по ст. 342 Уголовного кодекса.

Белорусская ассоциация журналистов — официально зарегистрированная организация, член Международной федерации журналистов.