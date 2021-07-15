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42 человека погибли из-за наводнения в Германии
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере 42 человека стали жертвами наводнения на западе Германии. Об этом
Причиной наводнения стали проливные дожди, обрушившиеся на федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Стихия обесточила порядка 135 тыс. домов. Тысячи людей оказались вынуждены эвакуироваться. В некоторых районах люди попали в ловушку, когда их дома затопило. В данный момент готовятся спасательные операции с воздуха.
При этом синоптики предупреждают, что сильные грозы и дожди в ближайшие дни не прекратятся. Кроме того, из-за повышения уровня воды в реках существует угроза прорыва плотин. Это при том, что некоторые из них уже находятся на пределе своих возможностей.
Фото: БЕЛТА
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По меньшей мере 42 человека стали жертвами наводнения на западе Германии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на немецкое издание Bild. Причиной наводнения стали...
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