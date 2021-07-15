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42 человека погибли из-за наводнения в Германии

15.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

42 человека погибли из-за наводнения в Германии

По меньшей мере 42 человека стали жертвами наводнения на западе Германии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на немецкое издание Bild.

Причиной наводнения стали проливные дожди, обрушившиеся на федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Стихия обесточила порядка 135 тыс. домов. Тысячи людей оказались вынуждены эвакуироваться. В некоторых районах люди попали в ловушку, когда их дома затопило. В данный момент готовятся спасательные операции с воздуха.

При этом синоптики предупреждают, что сильные грозы и дожди в ближайшие дни не прекратятся. Кроме того, из-за повышения уровня воды в реках существует угроза прорыва плотин. Это при том, что некоторые из них уже находятся на пределе своих возможностей.

Фото: БЕЛТА

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По меньшей мере 42 человека стали жертвами наводнения на западе Германии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на немецкое издание Bild. Причиной наводнения стали...
 
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