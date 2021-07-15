Над рекой Тибр появился мост по проекту Микеланджело

Источник материала: ОНТ

Возвращение к гению Микеланджело. Над рекой Тибр появился мост, парящий на воздушных шарах.

Архитектурный проект флорентийского таланта завершен почти пять столетий спустя. Конструкцию мастеру заказал еще в XVI веке Папа Римский Павел III. Мост через Тибр должен был соединять две резиденции понтифика. Но из-за смерти архитектора проект так и не был воплощен. Теперь его воссоздал французский мастер Оливье Гростет. Инсталляция временная. Через три дня картонный объект отправится на переработку.

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