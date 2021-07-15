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Над рекой Тибр появился мост по проекту Микеланджело

15.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Над рекой Тибр появился мост по проекту Микеланджело

Возвращение к гению Микеланджело. Над рекой Тибр появился мост, парящий на воздушных шарах. 

Архитектурный проект флорентийского таланта завершен почти пять столетий спустя. Конструкцию мастеру заказал еще в XVI веке Папа Римский Павел III. Мост через Тибр должен был соединять две резиденции понтифика. Но из-за смерти архитектора проект так и не был воплощен. Теперь его воссоздал французский мастер Оливье Гростет. Инсталляция временная. Через три дня картонный объект отправится на переработку.

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Возвращение к гению Микеланджело. Над рекой Тибр появился мост, парящий на воздушных шарах.  Архитектурный проект флорентийского таланта завершен почти пять...
 
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