Проект новой Конституции Беларуси обсудил Совет старейшин при Президиуме Совета Республики

Источник материала: ОНТ

Проект новой Конституции сегодня на обсуждении Совета старейшин при Президиуме Совета Республики. К важному для страны диалогу подключилась спикер верхней палаты парламента.

По словам Наталья Кочановой, Совет старейшин объединяет людей мудрых, с большим опытом государственной службы. Поэтому такая встреча необходима. Председатель Совета Республики напомнила, что Указом Президента создана Конституционная комиссия, среди задач которой – внесение изменений в Основной закон страны. Уже прошло восемь заседаний комиссии. Главная цель – сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Проект Конституции с предложениями от граждан, коллективов и должностных лиц отправят на рассмотрение Главе государства до 1 августа, на референдум его вынесут в начале следующего года. Чтобы собрать и аккумулировать мнения, Совет Республики много работает с населением на местах.

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