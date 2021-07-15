Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя»

Источник материала: ОНТ

Дополнительные меры для защиты страны. Президент подписал закон, который вносит изменения в законы по защите суверенитета и конституционного строя.

Откорректированы основополагающие документы – о чрезвычайном и военном положении, Вооруженных Силах. В частности, основание для введения чрезвычайного положения, помимо стихийных бедствий и катастроф, – беспорядки, когда возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности страны и существованию государства. К таким действиям относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, массовые беспорядки, вооруженные мятежи. Новый закон уточняет и перечень мер и временных ограничений.

В пресс-службе Главы государства подчеркнули, что это норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки 2020 года в Минске и некоторых других городах. Среди мер также приостановка выпуска продукции средств массовой информации, ограничение доступа к сетевым и интернет-ресурсам. Расширяется круг силовых органов, которые привлекаются к обеспечению режима ЧП. Теперь сюда входят военизированные организации. А Вооруженные Силы могут привлекаться для борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, пресечения массовых беспорядков.

Фото: БЕЛТА

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