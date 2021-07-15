Правительство сократило срок самоизоляции с 10 до 7 дней

Источник материала: ОНТ

Правительство Беларуси сократило срок необходимой самоизоляции с 10 до 7 дней. Об этом со ссылкой на постановление №401 от 14 июля 2021 года сообщает БЕЛТА.

Сокращение срока самоизоляции предусмотрено как для граждан Беларуси, так и для иностранцев, а также лиц без гражданства, относящихся к контактам первого уровня с лицами, зараженными инфекцией COVID-19. Таким образом, соблюдение самоизоляции будет необходимым на протяжении семи дней с момента последнего контакта.

Кроме того, самоизоляция распространится на граждан Беларуси и иностранцев, прибывающих из стран, включенных в перечень государств, где регистрируются случаи COVID-19. Требование распространится и на лиц, следующих транзитом через территорию данных стран.

Указом также установлена новая форма требований о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Фото: БЕЛТА

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