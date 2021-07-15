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Прогноз погоды на 16 июля: пройдут дожди, но они не собьют жару – до +36℃

15.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 16 июля: пройдут дожди, но они не собьют жару – до +36℃

Несмотря на то что проходят грозовые дожди, жара пока уходить не собирается. Она задержится до конца этой недели.

Завтра, 16 июля, погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса с южных широт – пройдут дожди, однако они будут локальные и не собьют аномальную температуру.

В пятницу переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Влажность до 60%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха на большей части территории страны +24℃…+25℃. В середине дня столбики термометров на отметках от +29℃ по северо-востоку до +33℃ по юго-западу, местами +34℃…+36℃. К вечеру температура – от +27℃ по Витебскому региону до +31℃ по Брестской и Гродненской областям.

В выходные Беларусь останется в очень теплой неустойчивой влажной воздушной массе. В субботу переменная облачность, местами, а воскресенье на большей части территории кратковременные дожди, прогремят грозы, днем сильные дожди, возможен град. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Преобладающая температура воздуха ночью +17℃…+22℃, максимальная днем +27℃…+34℃.

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Несмотря на то что проходят грозовые дожди, жара пока уходить не собирается. Она задержится до конца этой недели. Завтра, 16 июля, погоду в Беларуси продолжит...
 
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