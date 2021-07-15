Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 9,25% годовых с 21 июля

Источник материала: ОНТ

С 21 июля ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт – 10,25%, а по депозиту овернайт – 8,25%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение было принято правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Как отмечается в сообщении пресс-службы, причиной повышения ставок стало ускорение годового темпа роста потребительских цен. Отмечается, что рост интенсивности инфляционных процессов главным образом обусловлен внешними факторами. Так, наиболее интенсивный рост цен наблюдается на фоне расширения потребительского спроса на товары и сопутствующих ему затруднений в производстве и логистике.

Отмечается, что дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост цен на потребительские товары, стали повышенные экономические ожидания экономических агентов.

При этом фактором, оказавшим положительное влияние на рост цен, стало укрепление курса белорусского рубля во II квартале 2021 года.

Как отмечается в сообщении регулятора, по итогам июня 2021 года уровень инфляции в годовом выражении составил 9,9%.

В сообщении подчеркивается, что в ближайшее время инфляция в странах, являющихся ключевыми торговыми партнерами Беларуси, станет постепенно замедляться, что приведет к сокращению влияния внешних факторов на рост цен в стране.

За счет повышения ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов Нацбанк рассчитывает удержать годовую инфляцию по итогам III квартала на уровне, близком к нынешнему показателю.

«В последующем правление Национального банка при принятии решений по денежно-кредитной политике по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, учитывая весь комплекс внешних и внутренних условий, влияющих на фактическую и ожидаемую инфляцию и ее отклонение от целевого ориентира, а также оценку инфляционных рисков», – резюмировали в пресс-службе регулятора.

Фото: БЕЛТА

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