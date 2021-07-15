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Верховная рада рассматривает вопрос о легализации легких наркотиков

15.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Верховная рада рассматривает вопрос о легализации легких наркотиков

Легализация пороков, цель которых – деградация общества. Так эксперты оценивают законопроекты, которые рассматривает украинский парламент.

Верховная рада рассматривала вопрос о легализации легких наркотиков, чтобы на территории Украины канабис можно было выращивать, перерабатывать и продавать.

Пока народные депутаты не рискнули принимать этот законопроект.

Елена Бондаренко, политический и общественный деятель, народный депутат Украины V–VII созывов: «Сначала нам легализовали игорку. Теперь предлагают легализовать легкие наркотики. Потом проституция, педофилия, каннибализм. Нам постоянно расширяют рамки дозволенного. Нам предлагают зарабатывать на деструктиве, на пороках, на том, что разрушает человека. У меня складывается впечатление, что делают это сознательно. Чтобы разложить наше общество, чтобы оно деградировало. Чтобы будущее поколение пороки не считало злостным».


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Легализация пороков, цель которых – деградация общества. Так эксперты оценивают законопроекты, которые рассматривает украинский парламент. Верховная рада...
 
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