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Верховная рада рассматривает вопрос о легализации легких наркотиков
Источник материала: ОНТ
Легализация пороков, цель которых – деградация общества. Так эксперты оценивают законопроекты, которые рассматривает украинский парламент.
Верховная рада рассматривала вопрос о легализации легких наркотиков, чтобы на территории Украины канабис можно было выращивать, перерабатывать и продавать.
Пока народные депутаты не рискнули принимать этот законопроект.
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Легализация пороков, цель которых – деградация общества. Так эксперты оценивают законопроекты, которые рассматривает украинский парламент. Верховная рада...
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