Верховная рада рассматривает вопрос о легализации легких наркотиков

Источник материала: ОНТ

Легализация пороков, цель которых – деградация общества. Так эксперты оценивают законопроекты, которые рассматривает украинский парламент.

Верховная рада рассматривала вопрос о легализации легких наркотиков, чтобы на территории Украины канабис можно было выращивать, перерабатывать и продавать.

Пока народные депутаты не рискнули принимать этот законопроект.

Елена Бондаренко, политический и общественный деятель, народный депутат Украины V–VII созывов: «Сначала нам легализовали игорку. Теперь предлагают легализовать легкие наркотики. Потом проституция, педофилия, каннибализм. Нам постоянно расширяют рамки дозволенного. Нам предлагают зарабатывать на деструктиве, на пороках, на том, что разрушает человека. У меня складывается впечатление, что делают это сознательно. Чтобы разложить наше общество, чтобы оно деградировало. Чтобы будущее поколение пороки не считало злостным».





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