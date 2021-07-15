ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Остаются считанные часы до церемонии открытия юбилейного XXX «Славянского базара»

15.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Остаются считанные часы до церемонии открытия юбилейного XXX «Славянского базара»

На машинах, автобусах, поездах. Витебск встречает тысячи гостей и погружается в праздничный ритм. В этом году ждут около 5000 участников форума искусств. Остаются считанные часы до церемонии открытия юбилейного XXX «Славянского базара».

Это будет одно из самых запоминающихся шоу, билеты на него раскупаются одними из первых, репетиции на сцене летнего амфитеатра идут с самого утра.

Сегодня здесь много хорошо знакомых имен: Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Елена Ваенга, Глеб Матвейчук, артисты заслуженные, народные. Из России, Молдовы, Сербии, Казахстана и, конечно, Беларуси.

Вечерний концерт будет длиться около трех часов.

Владимир Березин, народный артист России: «30-й год подряд я езжу домой, а домой всегда охота и всегда скучаешь. А в этом году особенно, да еще в такой год – Год единения».

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: «Она была, есть и будет площадкой, которая объединяет всех, кто приезжает. Люди показывают свое отношение друг к другу, все относятся друг к другу как настоящие друзья. И эту атмосферу, мне кажется, "Славянский базар" сохранит очень надолго».

Праздник уже давно вышел на улицы города. Фестиваль барабанщиц собрал семьсот участниц из Беларуси и России, тихо на площади Победы не будет до самого вечера.

Артисты на всех пешеходных улицах – развернулся фестиваль уличных театров. На Пушкинскую площадь можно приходить, чтобы освежиться в жару, каждый час здесь дождь по расписанию. Несколько минут назад на Площади Звезд открыли новую именную звезду. В этом году специальной награды Президента удостоен Николай Басков. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На машинах, автобусах, поездах. Витебск встречает тысячи гостей и погружается в праздничный ритм. В этом году ждут около 5000 участников форума искусств. Остаются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минюст вынес предупреждение Белорусской ассоциации журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by