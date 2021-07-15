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Остаются считанные часы до церемонии открытия юбилейного XXX «Славянского базара»
Источник материала: ОНТ
На машинах, автобусах, поездах. Витебск встречает тысячи гостей и погружается в праздничный ритм. В этом году ждут около 5000 участников форума искусств. Остаются считанные часы до церемонии открытия юбилейного XXX «Славянского базара».
Это будет одно из самых запоминающихся шоу, билеты на него раскупаются одними из первых, репетиции на сцене летнего амфитеатра идут с самого утра.
Сегодня здесь много хорошо знакомых имен: Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Елена Ваенга, Глеб Матвейчук, артисты заслуженные, народные. Из России, Молдовы, Сербии, Казахстана и, конечно, Беларуси.
Вечерний концерт будет длиться около трех часов.
Праздник уже давно вышел на улицы города. Фестиваль барабанщиц собрал семьсот участниц из Беларуси и России, тихо на площади Победы не будет до самого вечера.
Артисты на всех пешеходных улицах – развернулся фестиваль уличных театров. На Пушкинскую площадь можно приходить, чтобы освежиться в жару, каждый час здесь дождь по расписанию. Несколько минут назад на Площади Звезд открыли новую именную звезду. В этом году специальной награды Президента удостоен Николай Басков.
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На машинах, автобусах, поездах. Витебск встречает тысячи гостей и погружается в праздничный ритм. В этом году ждут около 5000 участников форума искусств. Остаются...
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