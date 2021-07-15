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Азаренко отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

15.07.2021 19:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Азаренко отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио
Виктория Азаренко
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко сообщила, что приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио.

«Я приняла очень трудное для меня решение — не принимать участие в Олимпийских играх в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих играх. Но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды. Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь. Желаю всем спортсменам безопасных, здоровых и успешных игр!» — написала Виктория Азаренко, сообщает Прессбол.


31-летняя Азаренко — обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии, олимпийская чемпионка в миксте и бронзовый призер в одиночном разряде на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
 
 
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31-летняя Азаренко — обладательница 21 титула в одиночном разряде.
 
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