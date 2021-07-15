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Сколько вам лет, если судить по мемам, которые вы помните? Тест, после которого жизнь уже не будет прежней
Источник материала: KYKY
Чтобы не поехать кукухой в нашей реальности, беларусы все чаще обращаются к юмору. Поэтому мы решились на ностальгическую авантюру – и предлагаем вам сыграть в игру: вы отвечаете на вопросы про шутки и мемы, а в конце мы называем ваш юмористический возраст. Если вам понравится этот тест –
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Сколько вам лет, если судить по мемам, которые вы помните? Тест, после которого жизнь уже не будет прежней
Чтобы не поехать кукухой в нашей реальности, беларусы все чаще обращаются к юмору. Поэтому мы решились на ностальгическую авантюру – и предлагаем вам сыграть в...
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