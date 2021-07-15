Сколько вам лет, если судить по мемам, которые вы помните? Тест, после которого жизнь уже не будет прежней

Источник материала: KYKY

Чтобы не поехать кукухой в нашей реальности, беларусы все чаще обращаются к юмору. Поэтому мы решились на ностальгическую авантюру – и предлагаем вам сыграть в игру: вы отвечаете на вопросы про шутки и мемы, а в конце мы называем ваш юмористический возраст. Если вам понравится этот тест – подпишитесь на наш Patreon или сделайте быстрый донат прямо под тестом, и ваша кукуха будет вам благодарна.