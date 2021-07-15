|
Андрей Муковозчик: как такую дремучую ересь публикуют медиа, вот этого я в толк взять не могу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело». Молодой протестун – он чем от старого отличается? Болтает много
|
Свежие газеты
Архив (Разное)