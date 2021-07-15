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Гомельский активист Василий Поляков вышел на свободу. Его задержали 8 июля
15.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По его словам, ему не предъявили обвинение.
О своем освобождении Василий Поляков
Напомним, что 8 июля гомельского активиста ОГП Василия Полякова задержали после обыска на 72 часа. По истечении этого срока он не вышел на свободу. Сообщалось, что в отношении его было заведено дело по статье, связанной с терроризмом.
Также 8 июля в Гомеле был задержан общественный активист Илья Миронов.
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По его словам, ему не предъявили обвинение.
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