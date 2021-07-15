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Гомельский активист Василий Поляков вышел на свободу. Его задержали 8 июля

15.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По его словам, ему не предъявили обвинение.

Гомельский активист Василий Поляков вышел на свободу. Его задержали 8 июля

О своем освобождении Василий Поляков сообщил в соцсетях. В комментариях он уточнил, что ему не предъявили обвинение.

Напомним, что 8 июля гомельского активиста ОГП Василия Полякова задержали после обыска на 72 часа. По истечении этого срока он не вышел на свободу. Сообщалось, что в отношении его было заведено дело по статье, связанной с терроризмом.

Также 8 июля в Гомеле был задержан общественный активист Илья Миронов. 

 
Теги: Гомель
 
 
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