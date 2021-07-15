Гомельский активист Василий Поляков вышел на свободу. Его задержали 8 июля

Источник материала: Салiдарнасць

По его словам, ему не предъявили обвинение.





О своем освобождении Василий Поляков сообщил в соцсетях. В комментариях он уточнил, что ему не предъявили обвинение.

Напомним, что 8 июля гомельского активиста ОГП Василия Полякова задержали после обыска на 72 часа. По истечении этого срока он не вышел на свободу. Сообщалось, что в отношении его было заведено дело по статье, связанной с терроризмом.

Также 8 июля в Гомеле был задержан общественный активист Илья Миронов.