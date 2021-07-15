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Конор Макгрегор выписан из больницы после перелома в бою с Порье

15.07.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шесть недель ирландцу предстоит провести на костылях.


Конор Макгрегор, ny1.com

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выписан из больницы, пишет sportarena.by, куда попал, получив перелом ноги в поединке с Дастином Порье.

Ирландец перенес операцию, которая длилась 3,5 часа. В ходе хирургического вмешательства ему в ногу был установлен интрамедуллярный стержень.

Напомним, в ночь на 11 июля в главном поединке турнира UFC 264 Порье одержал победу над Макгрегором в первом раунде.

Это был третий поединок Макгрегора и Порье. В первом бою в сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца, во втором сильнее был Дастин.
 
 
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Шесть недель ирландцу предстоит провести на костылях.
 
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