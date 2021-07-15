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Конор Макгрегор выписан из больницы после перелома в бою с Порье
Источник материала: Партизан
Шесть недель ирландцу предстоит провести на костылях.
Конор Макгрегор, ny1.com
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выписан из больницы,
Ирландец перенес операцию, которая длилась 3,5 часа. В ходе хирургического вмешательства ему в ногу был установлен интрамедуллярный стержень.
Напомним, в ночь на 11 июля в главном поединке турнира UFC 264 Порье одержал победу над Макгрегором в первом раунде.
Это был третий поединок Макгрегора и Порье. В первом бою в сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца, во втором сильнее был Дастин.
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Шесть недель ирландцу предстоит провести на костылях.
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