



Стало известно о том, что банки Литвы усилили контроль за финансовыми потоками в Беларусь. Об этом со ссылкой на главу Ассоциации банков Литвы сообщил ресурс BALTNEWS в своем телеграм-канале.





Эйвиле Чипкуте, пишет moyby.com, возглавляющей Ассоциацию банков Литвы, с данного момента все финучреждения будут проводить тщательную проверку платежей, связанных с попавшими под секторальные санкции ЕС белорусскими отраслями. По словамmoyby.com, возглавляющей Ассоциацию банков Литвы, с данного момента все финучреждения будут проводить тщательную проверку платежей, связанных с попавшими под секторальные санкции ЕС белорусскими отраслями.





- Банки будут запрашивать дополнительные сведения о получателе средств и объяснения, кому и за что перечисляются деньги, - уточнила чиновница.





Также Чипкуте подчеркнула, что из-за данного дополнительного контроля финансовых потоков клиентам, сотрудничающим с компаниями из Беларуси, «придется переоценить свои обязательства и бизнес-планы».