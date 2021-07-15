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До +34 градусов: жара до конца недели не спадет

15.07.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Синоптики предупреждают: несмотря на жару, в республике местами ожидаются ливни с грозами.



Жаркая погода сохранится в Беларуси как минимум до конца текущей недели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, пишет Sputnik, с пятницы по воскресенье снова обещают грозы, а максимальная температура воздуха достигнет отметки +34°С.

Из-за жаркой погоды в водоемах республики увеличилась температура воды: в некоторых она составляет 27-28°С.

Как вести себя в грозу


В связи со сложными погодными условиями МЧС дало советы гражданам Беларуси, как себя нужно вести при грозах.

Спасатели напомнили, что молния бьет в самую высокую точку, поэтому на открытой местности нельзя прятаться под деревьями. Не рекомендуется также плавать в водоемах, бегать, ездить на велосипедах или мотоциклах.

Автомобилистам в грозу в МЧС рекомендуют остановиться и закрыть окна машины, а также переждать непогоду.
 
 
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Синоптики предупреждают: несмотря на жару, в республике местами ожидаются ливни с грозами.
 
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