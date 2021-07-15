|
"Я на свободе. Сам не могу поверить"
Источник материала: Партизан
Экс-председатель ОГП, гомельский политик и правозащитник Василий Поляков сообщил о своем освобождении.
"Я на свободе. Сам еще не могу поверить" - такая запись появилась на странице Поляова в Фейсбук сегодня в районе 19.00.
Будем надеяться, это не розыгрыш тех, кто при арестах и обысках изымает технику.
В комментариях к поздравлениям с освобождением известный гомельский активист сообщил, что обвинений ему не предъявили.
Поляков был задержан 8 июля. Он успел сообщить жене, что его подозревают в "Акте терроризма".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-председатель ОГП, гомельский политик и правозащитник Василий Поляков сообщил о своем освобождении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)