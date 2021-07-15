







заявил в комментарии на радио Sputnik доктор философских наук, сопредседатель международной гражданской инициативы "Русский Союз" от Беларуси Лев Криштапович. Белорусско-российская гражданская инициатива "Союз" преобразована в международную гражданскую инициативу "Русский Союз", ее целью является развитие интеграционных процессов на всем пространстве русской цивилизации, русского мира,в комментарии на радио Sputnik доктор философских наук, сопредседатель международной гражданской инициативы "Русский Союз" от Беларуси Лев Криштапович.





"Пришлось на сегодняшнем этапе почувствовать, что более точное определение нашей гражданской инициативы как "Русский союз" вписывается в логику нашей деятельности в противодействии фальсификациям общерусской истории. В этом контексте мы и акцентировали внимание, что не просто "Союз", а именно "Русский союз", то есть союз, который основывается на общей русской истории, это краеугольный камень нашей деятельности и деятельности наших государств ― России и Беларуси ― по завершению строительства Союзного государства", ―рассуждает Криштапович.





Собеседник Sputnik напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что Союзным государством интеграционное объединение России и Беларуси пока является не в полной мере, поскольку в нем нет соответствующих институтов в сравнении с Европейским союзом, тем не менее, вполне можно говорить о том, что определенные элементы Союзной государственности существуют, отметил представитель гражданской инициативы.





"Сегодня главное поле информационной, идеологической битвы как раз протекает в сфере истории, поэтому политика, которая не основывается на своей истории, не имеет перспектив. И в этом отношении, мне кажется, и смысл статьи Путина об историческом единстве русских, украинцев и белорусов", ― говорит Криштапович.

Для регистрации политической партии "Русский союз" в белорусском Минюсте только инициативных людей мало, хотя они имеются, отмечает собеседник Sputnik, "необходимы люди, которые интеллектуально подготовлены к совершению прорыва от некой гражданской, общественной инициативы на уровень политической партии, здесь предстоит еще большая работа в плане подготовки управленческого кадрового потенциала".