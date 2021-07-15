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Работа кинологов и выступление роты почётного караула. Как на «Славянском базаре» рассказывают о работе милиции?

15.07.2021 20:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще одним ярким событием 15 июля стала акция МВД «За безопасность вместе». Все желающие могли окунуться в историю белорусской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там была представлена и работа кинологов, и выступление роты почетного караула, и можно было попробовать вкусную солдатскую кашу. Также для гостей и для витебчан работают фотозоны, выставка ретро-автомобилей. За четыре дня коллектив ведомства обещает полное погружение в работу белорусской милиции и обещает раскрыть все секреты этой сложной профессии.

Работа кинологов и выступление роты почётного караула. Как на «Славянском базаре» рассказывают о работе милиции?

Иван Кубраков, министр внутренних дел:
Мы еще хотим привить людям примерное, дисциплинированное поведение в общественных местах. В целом, проводим профилактику различного рода правонарушений, рассказываем людям, чтобы наши улицы были безопасными, что для этого необходимо делать, как необходимо вести себя на дорогах – начиная от маленьких детей и заканчивая взрослыми.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Еще одним ярким событием 15 июля стала акция МВД «За безопасность вместе». Все желающие могли окунуться в историю белорусской милиции, сообщили в...
 
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