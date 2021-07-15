|
Работа кинологов и выступление роты почётного караула. Как на «Славянском базаре» рассказывают о работе милиции?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще одним ярким событием 15 июля стала акция МВД «За безопасность вместе». Все желающие могли окунуться в историю белорусской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там была представлена и работа кинологов, и выступление роты почетного караула, и можно было попробовать вкусную солдатскую кашу. Также для гостей и для витебчан работают фотозоны, выставка ретро-автомобилей. За четыре дня коллектив ведомства обещает полное погружение в работу белорусской милиции и обещает раскрыть все секреты этой сложной профессии.
Иван Кубраков, министр внутренних дел:
Читайте также:
Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа кинологов и выступление роты почётного караула. Как на «Славянском базаре» рассказывают о работе милиции?
Новости Беларуси. Еще одним ярким событием 15 июля стала акция МВД «За безопасность вместе». Все желающие могли окунуться в историю белорусской милиции, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)