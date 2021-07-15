В Минске мужчина забрался на кран и кричал: «Тагил!» Снимали с милицией

«Человек, на мой взгляд, был в нетрезвом состоянии, — рассказывает читатель Andy. — Выкрикивал сверху присущие такому состоянию фразы типа „Тагил“ и тому подобное».

В конце концов, человека уговорили спуститься,onliner.by. По словам очевидцев, на высоте 20-этажного дома этот человек провел не меньше получаса. До куба жизни дело так и не дошло. Мужчина самостоятельно добрался до лестницы и спустился (во второй части видео с ним за строительными вагончиками разбираются милиционеры). Очевидцы говорят, повезло: вскоре после этого начался сильный ветер с ливнем.