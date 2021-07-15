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В Минске мужчина забрался на кран и кричал: «Тагил!» Снимали с милицией
Источник материала: Партизан
Вчера вечером странные маневры на стреле подъемного крана в минской Грушевке проделывал какой-то гражданин — во имя Тагила. На место событий съехались спасатели и милиция, внизу начали раскладывать куб жизни. Очевидцы прислали видео этого происшествия.
«Человек, на мой взгляд, был в нетрезвом состоянии, — рассказывает читатель Andy. — Выкрикивал сверху присущие такому состоянию фразы типа „Тагил“ и тому подобное».
В конце концов, человека уговорили спуститься,
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Вчера вечером странные маневры на стреле подъемного крана в минской Грушевке проделывал какой-то гражданин — во имя Тагила. На место событий съехались спасатели и...
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