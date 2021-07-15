Источник материала: Салiдарнасць

Как белорусские власти не отдают любимую.

По данным Белстата, за январь-май 2021 года рост экспорта товаров по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 38,9%.

Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко прокомментировал на Примусе оптимистичные данные Белстата, сравнив их с результатом деятельности жука-короеда.





— Вроде бы дерево еще стоит и даже шелестит, но внутри жук-короед уже все съел, и там оказывается труха. Эти данные мне напоминают такое дерево, на которое еще новогодние игрушки повесили, мишуру, чтобы эта елка выглядела более празднично.

Я бы так оптимистично не смотрел на эти цифры. Сейчас будут все выжимать, чтобы показать, что белорусская экономика — самая передовая экономика в мире. Но это очень короткий рывок, надолго не хватит. Это не марафонский бег, а стометровка. Вот они сейчас показали результат стометровки. Но она быстро закончится и все, — говорит аналитик.

Он также прокомментировал ситуацию в Беларуси в целом:

— Думаю, что власти действуют по принципу «любимую не отдают, поэтому не доставайся же ты никому». Если уж рушить, то все. Чем больше у них понимания, что у всего происходящего все равно будет конец, тем с большим рвением выбиваются последние крохи и все ровняют с землей, чтобы ничего не осталось.

Как в средние века, когда захватывали крепость и ровняли все с землей, чтобы даже и духа не было. Приблизительно по такому сценарию сейчас и у нас все идет, — констатирует Малашко.