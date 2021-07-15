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Различные ведомства Беларуси в усиленном режиме работают на водоемах

15.07.2021 20:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Неутешительная статистика несчастных случаев на водоемах заставляет различные ведомства работать в усиленном режиме - МЧС, ОСВОД, представители общественных организаций. Активисты Красного Креста контролируют отдыхающих, чтобы не допустить трагедии. С начала года только на территории Гомельской области утонуло более 30 человек, шестеро из них несовершеннолетние. Как проходит дежурство на водоемах - в нашем репортаже.

Грех не искупаться в такую погоду, говорят многие отдыхающие. Когда термометры поднялись выше 30 градусов, пляжи и водоемы стали популярным местом. Но отдых омрачает страшная статистика - только с начала лета в Гомельской области погибли 17 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:

Если брать гибель несовершеннолетних, основная причина - недосмотр родителей за своими детьми. Возраст утонувших - 14-15 лет. Переоценивают свои возможности, считают, что они взрослые, и находятся на водоемах, независимо от запретов родителей. Но они всегда рассчитывают на свои силы.

Более 400 человек дежурят в эти дни на 35 пляжах Гомельской области. Службу несут 15 спасательных станций. Итог их работы с начала лета - свыше 50 спасенных. Ведь от спасения до трагедии на воде - несколько минут.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского регионального отделения МЧС:

Самое важное обращение к родителям, своих детей нельзя отпускать на расстояние вытянутой руки. Это цена одного мгновения. Вы отпустите своего ребенка, а может случиться непоправимое.

Чаще всего смертельные заплывы случаются там, где не оборудованы места для купания. У большинства тех, кто посещает так называемые дикие пляжи, аргумент один - официальные зоны отдыха переполнены отдыхающими. Это признают и специалисты. Пляжей не хватает. За последние 6 лет число официально действующих мест для купания в Беларуси сократилось на четверть. Сегодня их в стране 420. В Гомельской области около 40.

Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:

Официальных пляжей у нас недостаточно. Принимаются меры, чтобы создавать больше постов, пляжей. Сейчас проводится мониторинг мест, принимается решение о создании там официальных пляжей.


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Теги: Гомель
 
 
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