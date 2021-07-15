В Беларуси завершено расследование резонансного дела о наркоторговле - среди фигурантов 16 человек

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16 человек в качестве подозреваемых. Фигуранты были замешаны в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ и опасных наркотических средств. По данным СК, почти год в составе организованной группы участники проводили весь цикл криминального бизнеса: от закупки ингредиентов, изготовлении зелья до реализации клиентам. Для эффективной работы соблюдались и меры конспирации. Все участники проходили проверки, а в самой группе была четко выстроенная иерархия. Подробности у Александра Камовича. (видео)





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