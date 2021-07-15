Обзор чрезвычайных происшествий

Источник материала: БT

В Минске мужчина забрался на строительный кран и кричал "Тагил"

По следам известного ситкома. В Минске мужчина забрался на строительный кран и кричал "Тагил". Человека уговаривали слезть спасатели и милиция. В конечном итоге все закончилось благополучно, применение спецсредств не понадобилось - мужчина сам спустился на землю.





Пенсионерка в Мозырском районе позвонила спасателям и попросила помощи

Пошла в лес за ягодами и не смогла найти дорогу обратно - пенсионерка в Мозырском районе позвонила спасателям и попросила помощи. Спустя три часа ее нашли в хорошем самочувствии. Все это время поисковики были на связи с женщиной.





Незатушенная сигарета - вероятная причина пожара в Молодечно

Возгорание произошло в квартире на первом этаже по улице Лебедевской. О ЧП на линию МЧС сообщили соседи погорельца (люди почувствовали запах гари). Со слов жильцов, в полыхающем помещении может находиться хозяин. Дверь в квартиру была заперта, а на стук реакции не было. В комнате огнеборцы обнаружили мужчину и вынесли его на свежий воздух. Медицинская помощь не понадобилась.





В Дубровенском районе вспыхнул трактор

ЧП произошло во время сельхозработ. До приезда огнеборцев шофер пытался справиться с пламенем при помощи огнетушителей. Бойцам МЧС понадобилось пару минут, чтобы укротить стихию. Вероятная причина пожара - механическая поломка.





В Могилеве помощь бойцов МЧС понадобилась участникам аварии

На улице Королева столкнулись Audi и Citroen. В авто немецкого производителя находились 5 человек, 2 выбрались самостоятельно. Еще 3 пассажиров деблокировали спасатели. Они госпитализированы.





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