В этом году в Беларуси в 3,5 раза выросло число утонувших детей

Источник материала: БT

Число утонувших детей в этом году выросло в 3,5 раза. Печальную информацию опубликовала Генеральная прокуратура. Главной причиной в ведомстве назвали недостаток нормально оборудованных зон отдыха, где работала бы необходимая инфраструктура, в том числе спасательные станции. Буквально за пять последних лет число официально действующих пляжей в стране сократилось на четверть. Люди спасаются от жары кто где может, часто на диких водоемах. В текущем сезоне утонули более 200 человек. Немаловажен, конечно, человеческий фактор: где-то алкоголь, где-то невнимательность и отсутствие контроля со стороны родителей за малышами. В надзорном ведомстве планируют определить потенциально опасные объекты и закрыть их для купания.

Как пример - трагедия в Червенском районе, где утонул 18-летний парень. Ему пытались помочь товарищи, но безуспешно.





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