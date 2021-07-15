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По подозрению в афере с недвижимостью на 140 тысяч рублей задержан 40-летний житель Минска

15.07.2021 20:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Афера с недвижимостью на 140 тысяч рублей. По подозрению в преступлении задержан 40-летний житель Минска, который работал в руководстве одной строительной фирмы. Как выяснили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями, к нему в контору обратилась клиентка, которая намеревалась приобрести жилье. Затем путем обмана он завладел крупной суммой денег. Мотив преступления выясняется.

Влад Богдановский, оперуполномоченный ОБЭП КМ Московского РУВД г. Минска:

Мужчина, который занимал одну из руководящих должностей, убедил женщину в том, что может ей помочь в строительстве жилья по крайне выгодной цене. Так, введя минчанку в заблуждение, посредством устной договоренности под видом заключения договора займа завладел деньгами, предназначенными для строительства жилья. Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей. Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.


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Теги: Минск
 
 
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Афера с недвижимостью на 140 тысяч рублей. По подозрению в преступлении задержан 40-летний житель Минска, который работал в руководстве одной строительной фирмы. Как...
 
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